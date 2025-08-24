Ради безопасности: российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Калуги (Грабцево) ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Калуги (Грабцево) временно ограничил прием и вылет воздушных судов. Как уточнил представитель ведомства, меры носят временный характер и связаны с проведением определенных действий по обеспечению безопасности полетов. Соответствующая информация появилась в воскресенье, 24 августа, в 09:53 по московскому времени.

Как только все необходимые мероприятия будут завершены, аэропорт возобновит полноценную работу. Точные сроки снятия ограничений будут сообщаться через официальные каналы Росавиации и их представителей.

