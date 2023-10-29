В аэропорту Махачкалы протестующие вновь высыпали на летное поле, ищут евреев даже в двигателях самолетов

Как передает Baza, часть протестующих проникли в вип-зал махачкалинского аэропорта и продолжают искать якобы укрывающихся там израильских граждан.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

«Как эти мужчины снова попали в аэропорт, учитывая, что всех вывели из него не так давно, непонятно. По данным «Базы», искателей евреев не провоцируют задержаниями, чтобы не начался бунт», - приводится в публикации.

В сети публикуется видео, на котором толпа рыщет на летном поле аэродрома, осматриваю самолеты. Даже заглядывают в сопла двигателей, считая, что там также могли укрываться евреи.

Ранее стало известно, что в ходе работы спецназу удалось оттеснить митингующих с летного поля и освободить аэропорт Махачкалы от несанкционированно проникших туда людей.