В аэропорту Махачкалы сел военный вертолет

Как передает «Осторожно, новости», на фоне непрекращающихся беспорядков в аэропорту Махачкалы приземлился вертолет ВКС России.

Как приводится в публикации, столкновения дагестанцев с полицией в настоящее время продолжаются. Туда сейчас направляются дополнительные силы спецназа.

Ряд СМИ также сообщают, что по видеокамерам удалось выявить не менее 500 бузотеров, среди них не менее 14 провокаторов, призывавших идти на штурм махачкалинского аэропорта.

Несмотря на то, что сейчас силовики продолжают задержания мятежников, толпы протестантов до сих пор продолжают находится на взлетно-посадочной полосе, держа в руках палестинские флаги.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.