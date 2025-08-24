В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на отправку судов — полеты возобновлены

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) возобновил полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) сняли все ограничения на полеты после завершения мероприятий по обеспечению безопасности. Ограничительные меры, веденные в субботу вечером, 23 августа, были связаны с необходимостью предотвращения опасностей, представляемых для полетов.

Как уточнил представитель ведомства, оперативные усилия были направлены на гарантирование безопасного выполнения авиационных операций. Судя по всему, в ближайшее время аэропорт начнет работать в штатном режиме и выполнять все запланированные рейсы.

Ранее временные ограничения на полеты были введены в Пулково.