В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на отправку судов — полеты возобновлены
Кореняко: нижнекамский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов
Фото: [pxhere.com]
Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) возобновил полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) сняли все ограничения на полеты после завершения мероприятий по обеспечению безопасности. Ограничительные меры, веденные в субботу вечером, 23 августа, были связаны с необходимостью предотвращения опасностей, представляемых для полетов.
Как уточнил представитель ведомства, оперативные усилия были направлены на гарантирование безопасного выполнения авиационных операций. Судя по всему, в ближайшее время аэропорт начнет работать в штатном режиме и выполнять все запланированные рейсы.
Ранее временные ограничения на полеты были введены в Пулково.