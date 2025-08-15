Самарский аэропорт возобновил работу после временных ограничений
Фото: [unsplash.com]
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на перелет воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В самарском аэропорту Курумоч возобновили нормальную работу после временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Как сообщили в Росавиации, меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
За время действия ограничений один рейс перенаправили на запасной аэродром. Как отметил Кореняко, все службы (экипажи, диспетчеры и наземные команды) действовали согласно стандартам безопасности.
