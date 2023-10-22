В аэропорту Ставрополя полицейскими задержан возможный отравитель армавирских курсантов

32-летний Семенов Е вечером в воскресенье, 22 октября, был взят под стражу в аэропорту Ставрополя по запросу оперативников из Армавира.

Ранее сообщалось, что летчиков из Армавирского военного авиационного училища пытались отравить. Военные отмечали 20-летие выпуска. На празднование доставили торт и ящик с алкоголем. Сразу после доставки немедленно покинул Армавир. Позже выяснилось, что в подарках был яд. Бдительные офицеры не стали пробовать гостинцы, поскольку было не понятно, кто их прислал.

Как передает Baza, пока официальных подтверждений причастности задержанного Семенова к попытке отравить будущих российских летчиков нет. С ним работают сейчас полицейские.