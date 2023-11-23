В аэропорту Тюмени почти на сутки задержан вылет рейса с туристами до Пхукета

Тюменским пассажирам не посчастливилось вовремя улететь из Тюмени на курортный остров Пхукет в Таиланде. Как информирует онлайн-табло тюменской авиагавани Рощино, вылет указанного борта ZF-4159 авиакомпании Azur Air задерживается.

Отмечается, что в общей сложности пассажирам в ожидании приглашения на посадку придется провести в аэропорту порядка 22 часов в лучшем случае. При этом, причины задержки рейса не уточняются. Авиакомпания происходящее тоже еще не прояснила.

«Самолет авиакомпании Azur Air, должен следовать 23 ноября из Тюмени в Пхукет в 23:00. Задерживается. Начало регистрации: 24 ноября в 02:25», — указано на онлайн-табло аэропорта в Тюмени.

Ранее сообщалось, что борт из Москвы застрял при посадке на взлетно-посадочной полосе в Уфе, инцидент произошел во время приземления самолета Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот». Экипажем было сообщено пассажирам, что воздушное судно будет оставаться без движения до приезда спецтехники.