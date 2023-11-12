В аэропорту Тюмени уже пять часов не дают взлететь самолету до Москвы

Вылет самолета из Тюмени в направлении Москвы уже задержан на пять часов. Информация приводится на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.

Причины задержки борта с пассажирами не уточняется. Было ли предложено питание на время ожидания посадки также не известно.

«Номер рейса: SU-1503. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Москву. По расписанию он планировал вылететь в 06:55, однако выдвинется в 11:45», — указано на онлайн-табло.

Исходя из того, что разница с Москвой в Тюмени составляет минус два часа, то самолет должен взлететь не раньше 9:45 утра по мск.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море.