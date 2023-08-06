В аэропорту Внуково экстренно закрыли воздушную зону и ввели план «Ковер»

Как передает Mash, силовиками и службами авиабезопасности в воздушной гавани введен план «Ковер». Он применяется если в небе зафиксированы неизвестные или опасные летающие объекты.

Как приводится в публикации, к настоящему времени задерживаются на вылет 11 рейсов и 15 на посадку. Последние перенаправлены в соседние аэропорты.

Ожидающим посадки пассажирам и встречающим по громкой связи во Внуково сообщают о временных задержках. В настоящее время все гейты закрыты, делятся в соцсетях очевидцы.