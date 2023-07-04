В Афганистане закроют салоны красоты для женщин

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* приказало в течение месяца закрыть салоны красоты, сообщает Reuters со ссылкой на министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Считается, что салоны красоты были одним из немногих общественных мест, которые могли посещать афганские женщины. А для некоторых из них салоны были единственным способом получить работу.

Салоны красоты в Афганистане начали открываться после отстранения талибов от власти в 2001 году. До недавнего времени они продолжали функционировать – за закрытыми окнами и без вывесок.

В прошлом году власти закрыли большинство средних школ для девочек и запретили женщинам получать высшее образование. Также для женщин были закрыты многие общественные места, включая бани, спортзалы и парки.

Женский вопрос считается одним из важнейших в деле международного признания правительства талибов. Однако афганская администрация заявляет, что уважает права женщин – в соответствии с тем, как она их понимает в свете закона ислама и местных традиций.

* организация признана террористической и запрещена на территории РФ