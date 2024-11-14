В акушерском отделении Воскресенской больницы оказывают помощь недоношенным детям

Врач-неонатолог Ираида Чернова в преддверии Всемирного дня недоношенных детей рассказала о медицинской помощи, которая оказывается таким новорождённым в Воскресенской больнице.

Всемирный день недоношенных детей проводят 17 ноября более чем в 200 странах. К проблеме привлечено внимание свыше 2,5 млрд человек. В Московской области на основании приказа регионального Министерства здравоохранения женщин, у которых родовая деятельность начинается раньше предполагаемого срока, направляют в перинатальные центры — специализированные учреждения родовспоможения третьего уровня.

В Министерстве здравоохранения Московской области учли тот факт, что не всегда есть возможность добраться до медицинских учреждений третьего уровня. В экстренных случаях разрешено принимать роженицу в акушерских отделениях больниц первого и второго уровня.

«В акушерском отделении ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» в 2021 году родилось 8 недоношенных детей, в 2022 году — 9, в 2023 году — 9, за 10 месяцев 2024 — 10. При рождении всем детям оказана медицинская помощь с последующей направлением в специализированные лечебные учреждения, где маленькие пациенты получили необходимое лечение и благополучно были выписаны домой», — рассказала врач-неонатолог Ираида Чернова.

Ираида Чернова рассказала также о круглосуточной готовности медиков оказать помощь роженицам. Больница оснащена необходимой техникой, оборудованием, а также компетентными специалистами.