В акушерском отделении воскресенской больницы поздравили мам новорожденных с Днем матери

В Воскресенском роддоме в преддверии празднования Дня матери в торжественной обстановке прошла выписка двух молодых мам.

День матери — один из светлых и трогательных праздников, которые россияне будут праздновать в воскресенье, 24 ноября. Воспитание детей — сложный процесс, который подразумевает заботу и самоотдачу, требует внимания и душевной теплоты.

Недавно в семьях Анфиногеновых и Макеевых произошло приятное событие — родились дочки. Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева поздравила семьи с пополнением. Примечательно, что в обеих семьях есть старшие дети. Сыновья также появились на свет в Воскресенском роддоме. Опытные родители не скрывают своего счастья, которое излучают их горящие глаза.

«Я не знаю, что сказать, я очень рад! Я снова стал папой, папой дочки!» — с улыбкой прокомментировал Николай, держа на руках свою маленькую Есению.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

Ольга Коротеева также выразила слова благодарности за квалифицированную работу персоналу медицинского учреждения.

«Я могу сказать, что заведующая отделением, Жанет Левоновна, показала мне, что роды — это не страшно. Сюда можно возвращаться и во второй, и в третий раз», — отметила мама новорожденной девочки Мария.

Отметим, по инициативе главного врача ГБУЗ МО «Воскресенская больница» Юрия Райхмана новорожденным и их родителям вручаются памятные медали «Рожденному на Воскресенской земле». Традицию ввели в 2019 году. Она создает атмосферу единства и гордости за свою малую родину.

С начала 2024 года в Воскресенском роддоме приняли 564 родов, среди которых четыре двойни. Медицинское учреждение стало надежной поддержкой для будущих родителей. Здесь они всегда могут получить консультацию и качественное оказание услуг.