В Алтайских горах погиб мужчина из Новосибирской области

Как пишет агентство «РИА Новости» , погибший альпинист сорвался со страховки. Уточняется, что тело умершего мужчины эвакуируют сразу после того, как улучшатся погодные условия. Для этих целей будет привлечен частный вертолет, который прилетит из Горно-Алтайска.

Соответствующая информация стала известна благодаря пресс-службе главка Министерства внутренних дел по региону. Согласно сообщению ведомства, альпинист, ранее живший в Новосибирской области, сорвался со страховки во время того, как проходил маршрут, предназначенный для туристов в горах Республики Алтай. К несчастью, он закончился для мужчины смертельным исходом.

В группе данного маршрута, которая, к слову, не прошла регистрацию в МЧС, состояли четверо человек. Один из них и рассказал о несчастном случае.