В Алтайских горах погиб мужчина из Новосибирской области
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Как пишет агентство «РИА Новости», погибший альпинист сорвался со страховки. Уточняется, что тело умершего мужчины эвакуируют сразу после того, как улучшатся погодные условия. Для этих целей будет привлечен частный вертолет, который прилетит из Горно-Алтайска.
Соответствующая информация стала известна благодаря пресс-службе главка Министерства внутренних дел по региону. Согласно сообщению ведомства, альпинист, ранее живший в Новосибирской области, сорвался со страховки во время того, как проходил маршрут, предназначенный для туристов в горах Республики Алтай. К несчастью, он закончился для мужчины смертельным исходом.
В группе данного маршрута, которая, к слову, не прошла регистрацию в МЧС, состояли четверо человек. Один из них и рассказал о несчастном случае.