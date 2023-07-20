В Алтайском крае у кузбасских туристов взорвалась газовая горелка

Как сообщает издание «Vse42.ru» , семья, состоящая из семи человек, решила остановиться в палаточном лагере. Туристы воспользовались портативной газовой колонкой для приготовления пищи.

Именно во время готовки и произошел несчастный случай. В результате взрыва два взрослых человека и трое детей получили многочисленные ожоги. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали. Хорошая новость заключается в том, что их жизни не находятся под угрозой.

После инцидента было возбуждено уголовное дело согласно статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Напомним, что при использовании газовой техники необходимо придерживаться инструкции производителя. Это поможет предотвратить подобные несчастные случаи и обеспечить безопасность себе и окружающим.