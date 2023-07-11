В американском университете уволили футбольного тренера за дедовщину в команде

Северо-Западный университет США уволил Пэта Фицджеральда с поста главного тренера студенческой команды по американскому футболу «Нортвестерн Уайлдкэтс» на фоне расследования о неуставных отношениях в коллективе, сообщает ESPN.

Президент университета Майк Шилл заявил, что Фицджеральд несет полную ответственность за то, что происходило в его команде.

Расследование началось после обращения одного из бывших игроков. Он рассказал, что группа старших игроков, так называемая «банда Шрека», по его словам, унижала младших. Причем унижения включали в себя сексуальный подтекст.

Выявить причастность Фицджеральда к существующим в команде порядкам не удалось. Специалист был самым успешным тренером в истории школы. Он руководил командой 17 сезонов и был включен в Зал футбольной славы колледжа.