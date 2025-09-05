В Америке люди начали платить круглые суммы за «чесательную терапию»

Почесывание спины стало новой модной услугой, за которую люди готовы платить немалые деньги. Американская компания предлагает профессиональное почесывание, обещая клиентам хорошее настроение и расслабление. На это обратил внимание телеканал FoxNews.

В социальных сетях набирает популярность новый тренд: люди платят деньги за почесывание спины. А американская компания из Голливуда и вовсе предлагает людям «чесательную терапию» для улучшения физического и эмоционального состояния.

Представители утверждают, что имеют 20-летний опыт в этой области и обещают клиентам хорошее настроение, если те придут на сеанс чистыми. В услугу входит почесывание спины, головы и шеи, а также игра с волосами по желанию. Стоимость составляет около 5 700 р. за 30 минут или 10 500 р. за час. Популярность компании резко возросла после того, как их видео стали вирусными в социальных сетях.

