Сын пропавшего в тайге красноярского бизнесмена Сергея Усольцева живет и учится в США под другой фамилией. Об этом сообщает издание « Аргументы и факты ».

Матвей Усольцев родился в 2008 году во втором браке предпринимателя с Людмилой Теплых. После развода женщина вышла замуж за гражданина США и уехала вместе с сыном за границу. В новой стране мальчик сменил имя и поступил в частную школу Святого Христофора, предназначенную для обучения мальчиков.

Согласно публикации, новый супруг Людмилы Теплых является протестантским проповедником. До переезда в США он занимался религиозной деятельностью в Железногорске, где и познакомился со своей будущей женой.

После исчезновения Сергея Усольцева, его супруги Ирины и пятилетней дочери сын бизнесмена публичных комментариев не давал. В его профилях в социальных сетях отсутствуют какие-либо упоминания о пропавшем отце и родственниках из России.

