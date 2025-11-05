Пропавшая в тайге женщина оказалась поклонницей индуистской богини смерти

Исчезнувшая в сибирской тайге вместе с мужем и дочерью Ирина Усольцева увлекалась духовными практиками, связанными с индуистской богиней смерти и разрушения Кали. Об этом сообщает издание aif.ru , изучившее ее страницы в социальных сетях.

Согласно публикациям Усольцевой, она регулярно участвовала в так называемых «динамических медитациях Кали», считая их способом духовного обновления. Одна из последних практик длилась более 20 дней. В своих записях женщина писала, что во время таких медитаций она «сбрасывает наросшие слои, доходя до сути».

Психолог Максим Баранов отметил, что подобные практики могут быть небезопасны для неподготовленного человека. По его словам, медитации, связанные с Кали, «активируют подсознательные травмы и вызывают эмоциональные срывы».

Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — пропали в октябре 2025 года во время поездки в отдаленный район Сибири. Поиски продолжаются, однако их местонахождение до сих пор неизвестно.

Богиня Кали в индуизме символизирует не только смерть, но и обновление. В йогических практиках ее образ трактуется как очищение от старых привязанностей и духовное перерождение.

Ранее криминалист Игнатов заявлял, что исчезновение семьи Усольцевых скрывает странные детали.