В Америке вынесли приговор российскому предпринимателю

В Бостоне осудили россиянина Владислава Клюшина, являющегося учредителем IT-компании «М13». По мнению американских властей, мужчина торговал ценными бумагами с непубличной информацией, похищенными им и его подельниками.

Клюшина задержали в Швейцарии и отправили в Америку. Прокуратура просила приговорить россиянина к четырнадцати годам заключения, защитник просил ограничиться тремя годами и учесть уже отбытые два с половиной года. Однако в итого россиянина приговорили к девяти годам лишения свободы.