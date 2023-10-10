В Амурской области из-за пожаров был введен режим повышенной готовности

Василий Орлов, являясь губернатором Амурской области, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он рассказал о том, что в регионе ввели режим повышенной готовности. Причиной этому стали пожары, а также рост количества людей, которые лишились жизней. К слову, среди них достаточно много детей.

Также глава региона уточняет, что с начала текущего года из-за пожаров погибли больше людей, чем за весь прошлый 2022 год. Такая статистика настораживает и, естественно, подталкивает на принятие некоторых мер. Например, одна из них заключается в том, что по всей Амурской области три раза в день будут запускаться оповещения через громкоговорители.

Население также будет получать предупреждения через приложение МЧС и SMS-сообщения, которые призывают к осторожности и внимательности для защиты своих близких и самих себя от несчастных случаев.