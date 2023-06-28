В Амурской области нашли мальчика, который провел в тайге целую ночь

МЧС России заявило, что на поиски, которые велись по воздуху, воде и земле, были направлены 35 спасателей. Ведомство также уточнило, что ребенок потерялся в абсолютно глухой тайге. Об этом пишет сайт aif.ru

Мальчик был вынужден провести всю ночь один в амурской тайге. Несмотря на это, он дождался спасателей и был найден живым. Чтобы обнаружить, где он примерно находится, был осуществлен первый облет на Ми-8. После этого на определенную территорию направилась группа спасателей.

Из-за труднодоступности местности и сильный дождь поиски проводились с использованием девяти единиц спецтехники. В нее входили лодки и беспилотники, а также квадроцикл, на котором ребенка доставляют до вертолета. Его борт уже готов для транспортировки мальчика в больницу.