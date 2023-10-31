В Амурской области полицейские устроили погоню за автомобилем с марихуаной

В Приаумурье инспекторы ГИБДД задержали в ходе погони автомобиль, в котором перевозили 4 кг марихуаны, сообщили в региональном УМВД.

В городе Белогорск патрульные попытались остановить автомобиль «Хонда Инсайт». Водитель иномарки требованиям полицейских не подчинился, после чего началась погоня. По ходу ее из преследуемой машины выбросили пакет, в котором, как выяснилось, было более 4 кг марихуаны.

Применив табельное оружие, полицейские вынудили автомобиль остановиться. Выяснилось, что пакет с наркотой выбросил пассажир, который и сам сумел во время погони выскочить из автомобиля.

На водителя составили административный пассажир. Вскоре установили и личность пассажира, которым оказался 20-летний житель Белогорска.