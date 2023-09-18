В Амурской области воспитанник детсада лишился фаланги пальца

Стало известно, что один из воспитанников детского сада, находящегося в Амурской области, получил травму. Данной информацией поделилось издание «Vse42.ru» .

Стоит отметить, что сам инцидент произошел еще шестого сентября в детском саду села Поярково Михайловского района. Как выяснилось, ребенку дверью оторвало фалангу пальца на руке. Вероятно, из-за того, что дети, находящиеся в группе, остались без присмотра.

Согласно результатам проведенной проверки, воспитательница оставила детей, при этом ее помощник в тот день был в отпуске. Заведующая детским садом не приняла меры для замещения сотрудника.

К слову, двери на лестничных клетках данного учреждения не оборудованы приспособлениями, предназначенными для самозакрывания. В итоге, суд получил от прокурора иск с требованием взыскания компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей в пользу пострадавшего ребенка.

Этот несчастный случай напомнил о том, как важно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.