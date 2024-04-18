В Анапе после массовой гибели дельфинов не смогли исследовать трупы и сожгли их

По данным РИА Новости , которые ссылаются на официальный комментарий от департамента ветеринарии Краснодарского края, исследовать на предмет особо опасных заболеваний трупы дельфинов, которые были обнаружены в Анапе, не представляется возможным.

Издание уточняет, что это связано с тем, что останки долгое время находились в соленой морской воде. Скорее всего, массово погибли дельфины вида азовка, но их состояние, уточняют специалисты, непригодно для анализа. Поэтому лабораторные исследования принято решение не проводить, а трупы направили на утилизацию путем сжигания.

По данным из социальных сетей, было обнаружено примерно около 40 погибших дельфинов – их трупы были найдены в районе станицы Благовещенской в Анапе. Проверку инцидента проводила и прокуратура, а пляж проходил санитарную обработку.