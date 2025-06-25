В Анапе туристов при заселении в отели обязали письменно отказываться от купания в море

В Анапе отдыхающих обязали давать письменное согласие на запрет купания в море. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Так, всем приезжающим на отдых в отелях и гостиницах предоставляют специальный документ, который необходимо изучить и подписать. В нем говорится, что местные пляжи закрыты для купания.

Кроме того, во избежание провокаций на пляжах также перестали размещать лежаки и другую дополнительную инфраструктуру для купания. На берегу постоянно дежурит спасатель, который следит за обстановкой и пресекает любые случаи захода в воду. В качестве альтернативы большинству отдыхающих предлагают посещать бассейны.

Эксперты предупреждают о серьезных рисках купания в загрязненной нефтепродуктами воде. Так, у человека могут произойти аллергическая реакция или интоксикация.

В оперштабе Краснодарского края также напомнили, что работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) на берегах региона продолжаются.

Напомним, что ограничения на Кубани связаны с инцидентом, произошедшем в декабре 2024 года. Тогда в Керченском проливе произошло затопление двух танкеров, перевозивших нефть. Суда под названием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули во время сильного шторма.

В результате инцидента в акваторию Черного моря вылилось около 3-4 тыс. тонн мазута из 9,2 тыс. тонн, которые перевозили суда.

Весной Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) закрыла некоторые пляжи Краснодарского края, в том числе в Анапе, посчитав их опасными для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Сочи туристам предлагают арендовать шезлонг за 15 тыс. рублей.