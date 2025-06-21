В Сочи нашли пляж с самыми дорогими лежаками

Обновленный пляж площадью 6 тыс. кв. м с 300 шезлонгами и 12 бунгало открыл гостиничный комплекс Mantera Supreme. «Изюминкой» этой зоны является стоимость аренды лежаков и этих самых бунгало.

Вход на пляж открыт для всех желающих — без оплаты (по закону РФ, арендатор не имеет права брать деньги за вход на пляж). Однако на его территории доступны платные услуги, такие, например, как аренда простого шезлонга за 11 тыс. руб. в день, и более «привилегированной модели» за 15 тыс. рублей. Стоимость включает предоставление полотенец и питьевой воды.

Для желающих побаловать себя роскошью для аренды предлагается бунгало за 80 тыс. руб., а также аренда тени под навесом за 1,5 рублей в день (об этом бизнесе сообщают местные жители, он признан незаконным).

Несмотря на богатую концепцию и дорогие услуги, новый пляж пока не пользуется большим спросом — большинство лежаков остаются свободными, а активно пользуются шезлонгами лишь небольшое число туристов. Другие же просто проходят на пляж и располагаются на полотенцах возле моря.

Если сравнивать с традиционными пляжами Сочи, где аренда шезлонга стоит примерно 1 тыс. руб., цены нового «лакшери-пляжа» выглядят особенно высокими. В сегменте развлечений на сочинских пляжах также присутствуют бунгало за 4 тыс. руб. за три часа и за 7 тыс. руб. за весь день.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали торговлю тенью на сочинских пляжах незаконной.