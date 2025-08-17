В Анапе завершаются работы по очистке береговой линии

Анапа активно готовится к встрече туристов перед «бархатным сезоном» — на курорте близится к завершению масштабная операция «Чистый берег», пишет портал «Турпром».

Отмечается, что специальная техника уже обработала 11 км из 12,9 км береговой линии, очистив 26 из 34 га пляжной территории.

Основные работы сосредоточены на участке от популярных пляжей «Венера» и «Тартуга». Здесь задействовано 8 единиц специализированной техники, включая просеивающие машины, пляжные грабли, плуг и экскаватор-погрузчик. В ближайшие дни ожидается прибытие еще двух машин для обработки центрального пляжа.

По прогнозам специалистов по очистке пляжей, полностью завершить работы удастся через 1,5-2 недели. После этого бригады переместятся в станицу Благовещенскую.

Пока пляжи Анапы проходят финальную подготовку, туристы могут рассмотреть альтернативные направления для отдыха.

Так, например, можно выбрать Геленджик с его чистыми пляжами и развитой набережной, Сочи, где можно совместить пляжный отдых с посещением горнолыжных курортов, Туапсе с живописными бухтами и уединенными пляжами, а также Ейск — идеальный курорт для семейного отдыха благодаря теплому и мелкому морю.

Ранее сообщалось, что известный путешественник из Красноярского края лишил десятки россиян отпуска.