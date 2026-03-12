В Ангарске безработный уснул на пепелище после поджога могил бойцов СВО

В Ангарске на кладбище «Березовая роща» неизвестный поджег могилы участников специальной военной операции (СВО), сообщило издание «КП-Иркутск». Огонь уничтожил пять захоронений, повредив ритуальные элементы и венки.

Как выяснилось, поджигатель — 50-летний безработный местный житель, ранее имевший судимость. Предварительно, он поджег ритуальные предметы, чтобы согреться. После совершения преступления мужчина не стал скрываться, а уснул прямо около выгоревшей могилы. Там его и обнаружили местные жители, которые сообщили в полицию.

Прибывшие на место правоохранители доставили подозреваемого в больницу с признаками переохлаждения. В настоящий момент родственники погибших бойцов подают заявления. Проверка по факту инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Пензе проверяют службу, затянувшую похороны матери бойца спецоперации.