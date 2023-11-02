В Англии задержали мужчину, выпустившего в «Макдональдсе» разукрашенных в палестинские цвета мышей

В понедельник вечером активист выпустил в заведении мышей, раскрашенных в цвета палестинского флага. Ресторан немедленно опустел. Акция протеста была связана с решением сети «Макдональдс» предоставить тысячи бесплатных обедов для армии Израиля.

Видеозапись с акцией быстро разлетелась по интернету. Мужчина выпускает грызунов со словами «наслаждайтесь своими крысиными бургерами» и призывает бойкотировать McDonald's, Starbucks и Disney, который также поддержали Израиль.

Позже аналогичная акция была проведена еще в двух ресторанах Бирмингема. Правоохранители выясняют, связаны ли они друг с другом.