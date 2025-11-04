В Анталье россиянка ушла за сигаретами и больше не вернулась, бросив малолетнего сына

Жительница Санкт-Петербурга уехала в Турцию на отдых с ребенком, но исчезла. Ее 12-летний сын остался в одиночестве в отеле. По информации телеканала РЕН ТВ, мальчика уже доставили в Россию. В аэропорту его ожидала бабушка.

В Анталье, в пятизвездочном спа-отеле Royal Atlantis, произошел инцидент. 41-летняя женщина из России сообщила, что отправилась за сигаретами и пропала бесследно.

По информации, предоставленной местными правоохранительными органами, последний, кто видел пропавшую женщину, был уборщик. С тех пор о том, где россиянка находится — ничего не известно.

Родственники пропавшей подали заявление в МВД. Сейчас полиция активно ищет женщину.