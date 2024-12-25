В АО «МСЗ» подвели итоги года: освоение новых видов ядерного топлива и рекордная прибыль

В 2024 году коллектив предприятия успешно справился со всеми стоявшими перед ним задачами. Вся производственная программа работниками подразделений была с честью выполнена, а контрактные обязательства перед партнерами соблюдены.

В ряду самых ярких производственных событий 2024 года – освоение новых видов ядерного топлива: изготовление партии ТВС РБМК-1000 с пониженным содержанием эрбия для улучшения работы реактора; выпуск экспериментальной ТВС для испытаний в реакторе МИР топлива ВВЭР с выгорающим поглотителем эрбий вместо гадолиния;производство партии ТВС для реактора ПИК-2 усовершенствованной конструкции; проведение успешных испытаний на соответствие требованиям норм ядерной и радиационной безопасности транспортных упаковочных комплектов, предназначенных для транспортирования свежего ядерного топлива атомного ледокола «Лидер» и др.

В 2024 году АО «МСЗ» прогнозирует достижение установленных финансово-экономических показателей на традиционно высоком уровне. Объем реализованной продукции, работ и услуг прогнозируется на отметке более 27,5 млрд руб., что по сравнению с 2023 годом на 1,5 млрд руб. больше.

Оценивая работу за 2024 год в целом, следует отметить, что предприятие успешно выполняет все договорные и контрактные обязательства, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей эффективности на уровне выше целевого (прирост относительно целевого значения по ССДП – 5,3 млрд руб., по EBITDA – 1,3 млрд руб.). Эффективная работа всего коллектива предприятия в 2024 году позволила увеличить чистую прибыль в 2 раза (при плановом значении 2,01 млрд руб. прогнозируется 4,05 млрд руб.).

Стратегические приоритеты предприятия остаются неизменными: развитие ядерного производства (в том числе за счет реализации инвестиционных проектов), повышение операционной эффективности деятельности.

Как социально ответственное предприятие АО «МСЗ» продолжает реализацию политики сбалансированной поддержки своих работников и ветеранов. В тесном взаимодействии с администрацией предприятия профсоюзный комитет ведёт плодотворную работу, направленную на культурное развитие, активный отдых, оздоровление и рост благополучия заводчан.

Сегодня под руководством Топливной компании «ТВЭЛ» предприятие осваивает изготовление новых видов продукции, решает задачи по защите окружающей среды, уделяет большое внимание реализации социально значимых проектов на территории г.о. Электросталь.

«Большой производственный год позади, но нас ждет множество важных проектов в новом году, что дает нам возможность с уверенностью смотреть в будущее! В 2025 году Машиностроительный завод продолжит свое развитие, выполняя все стоящие перед ним задачи. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Новым, 2025-м, годом и желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, радостных событий, исполнения всех желаний и новых свершений! С праздником!», - подчеркнул генеральный директор АО «МСЗ» Дмитрий Багдатьев.

Токен креатива (erid)

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