В Apple заявили, что рассматривали возможность появления обхода App Store для загрузки приложений

Представители компании дали комментарий касательно вопроса реализации функции, которая позволит пользователям загружать программы на iPhone без встроенного магазина приложений. Об этом пишет ФАН

Соответствующее заявление поступило от вице-президента корпорации, Крейга Федериги. Он принял участие в шоу Джона Грубера, которое называется Daring Fireball. В нем ведущий заявил, что Apple может ввести такую функцию. Сам Федериги подчеркнул, что они действительно рассматривали решение изменить свои гаджеты и сервисы для того, чтоб начать соответствовать требованиям ЕС.

По его словам, в компании в первую очередь хотят быть уверенными в том, что все их действия окажутся правильными для пользователей продукции Apple.