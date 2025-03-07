В Апрелевке Наро-Фоминского округа ребенку участника СВО вручили подарок

В округе Наро-Фоминск продолжают оказывать всестороннюю поддержку семьям защитников, служащих на спецоперации. Недавно помогли еще одним близким военнослужащего, порадовав подарком и поддержав в непростое время.

Слова поддержки супруге бойца и презент его ребенку передали начальник теруправления Апрелевка Кожушко Дмитрий и депутаты местного Совета депутатов Тамаркин Виталий и Старынин Валентин. Почетные гости отметили, что сейчас каждая семья участников СВО должна получать необходимые помощь и поддержку, в том числе и моральную.

«Мы понимаем, как непросто сейчас этим семьям, и стараемся окружить их заботой и вниманием», — отметил Дмитрий Кожушко.

Семья военного осталась благодарна за оказанное внимание и поддержку. Она продолжится в Апрелевке и округе на регулярной основе.