В Апрелевке Наро-Фоминского округа ребенку участника СВО вручили подарок
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
В округе Наро-Фоминск продолжают оказывать всестороннюю поддержку семьям защитников, служащих на спецоперации. Недавно помогли еще одним близким военнослужащего, порадовав подарком и поддержав в непростое время.
Слова поддержки супруге бойца и презент его ребенку передали начальник теруправления Апрелевка Кожушко Дмитрий и депутаты местного Совета депутатов Тамаркин Виталий и Старынин Валентин. Почетные гости отметили, что сейчас каждая семья участников СВО должна получать необходимые помощь и поддержку, в том числе и моральную.
«Мы понимаем, как непросто сейчас этим семьям, и стараемся окружить их заботой и вниманием», — отметил Дмитрий Кожушко.
Семья военного осталась благодарна за оказанное внимание и поддержку. Она продолжится в Апрелевке и округе на регулярной основе.