В Апрелевке нашли покупателя для деревянной скамьи из Ватикана за 400 тысяч

Житель подмосковной Апрелевки выставил на популярном сайте объявлений необычный лот — массивную деревянную скамью, украшенную искусной резьбой, за которую он намерен выручить 400 тысяч рублей. Главная интрига состоит в том, что продавец утверждает, будто этот монументальный предмет интерьера был привезен прямиком из Ватикана и создан в начале прошлого столетия. Однако каких-либо документов, способных подтвердить столь аристократическое происхождение, у владельца не имеется.

Скамья действительно впечатляет: ее длина достигает двух метров, а особую выразительность придают массивные подлокотники, декорированные детально проработанными фигурами мифических существ — не то грифонов, не то драконов. Искусствовед Евгений Руслов в беседе с REGIONS пояснил, что отсутствие сопроводительных бумаг для частных продавцов антиквариата — явление довольно распространенное, так как история подобных вещей часто передается из поколения в поколение исключительно на словах, а документы со временем утрачиваются.

Проанализировав стилистику предмета по фотографиям, Руслов выразил сомнение в том, что он относится именно к началу XX века. По его словам, для эпохи модерна и ар-деко характерны более плавные и изящные линии, тогда как резные фигуры на подлокотниках отсылают скорее к неоготике или эклектике XIX века, а это значит, что вещь может оказаться даже более ценной и возрастной. При этом эксперт подчеркнул, что без очного осмотра и анализа техники резьбы, породы древесины и следов старения определить точную датировку и страну происхождения невозможно, но визуально уровень исполнения говорит о высоком качестве и явно ручной, добротной работе.

Для потенциальных покупателей Руслов дал несколько рекомендаций. Он советует обязательно осматривать антиквариат лично, приглашать для оценки независимого специалиста и воспринимать заявленную цену в 400 тысяч рублей лишь как стартовую позицию для переговоров. Также, по его мнению, важно убедиться в законности происхождения предмета, особенно если речь идет о вещах, предположительно вывезенных из-за рубежа.