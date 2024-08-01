В Апрелевке обсудили проблемы, касающиеся благоустройства территорий городского округа

Власти провели выездной прием, в рамках которого местные жители смогли задать интересующие вопросы. В основном они касались уборки и внешнего вида уличных пространств.

Как известно, местные жители Апрелевки отличаются своей активной гражданской позицией и патриотизмом. Это удалось в очередной раз подтвердить на выездном приеме окружной администрации. Здесь прозвучали вопросы граждан, которые касались благоустройства.

В основном люди пожаловались на заросли репейника, а также недостаточную уборку подъездов и улиц. Глава городского округа Роман Шамнэ, в свою очередь, поручил начальнику Территориального управления провести соответствующую проверку. В ближайшем времени Управляющая компания должна навести порядок по указанным адресам.

Так, к примеру, внешний вид одной из придомовых территорий портила канава, разрытая для ремонта на теплотрассе. В связи с этим представителей МУП «Теплосеть» обяжут возобновить работы и облагородить места их проведения. Также в администрации городского округа займутся решением вопроса о передаче участка газопровода Мособлгазу.

Кроме того, местных жителей давно беспокоит агрессивная стая бродячих собак. Они уже не раз нападали на людей – данная проблема будет решена с помощью специалистов по отлову. Остальные вопросы граждан связаны с социальной сферой и ЖКХ.

В конце встречи Начальник Территориального управления Апрелевка пообещал собравшимся, что все силы будут направлены на то, чтобы каждый житель Апрелевки чувствовал себя комфортно.