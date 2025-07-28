В Апрелевке состоялась выездная встреча администрации с участниками программы «Активное долголетие»

Администрация Наро-Фоминского округа организовала выездное мероприятие в Апрелевке, посвященное активным участникам программы «Активное долголетие», которые заботятся о благополучии округа и принимают участие в его благоустройстве.

Глава округа Роман Шамнэ вместе с группой экспертов из различных сфер, включая жилищно-коммунальное хозяйство и социальную защиту, предоставил старшему поколению возможность задать интересующие их вопросы. На встрече присутствовало около 40 человек, представляющих не только Апрелевку, но и близлежащие населенные пункты, такие как Селятино и Калининец.

Присутствующие отметили заметные позитивные изменения, происходящие в округе. В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы и определены приоритетные направления дальнейшей работы. Особое внимание уделялось рассмотрению индивидуальных обращений жителей. По решению Романа Шамнэ его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Гусаков взял под личный контроль вопрос перерасчета платы за отопление на улице Ленина, а также занялся разработкой плана по переводу жилого дома на централизованное отопление, учитывая поступившие жалобы на перебои с теплоснабжением.

Глава округа лично проверил ход работ на объектах инфраструктуры, чтобы убедиться в надежности системы отопления в предстоящий отопительный сезон.