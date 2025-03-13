В Апрелевке состоялся выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа, во время которого жители многоквартирных домов обратились с самыми проблемными вопросами.

Большая часть вопросов связана с коммуникациями. Так, жители дома 5, расположенного по улице Горького, длительное время испытывают сложности в связи с маленьким напором воды. Кроме того, в доме протекает кровля, а доступ к чердачному помещению не перекрыт.

В выездной администрации участвовали начальник Территориального управления Апрелевка и представители Управляющей компании и МУП «Водоканал». Глава округа Роман Шамнэ поручил ответственным лицам оперативно и эффективно разобраться с проблемами, с которыми сталкиваются обратившиеся жильцы.

Во время мероприятия были подняты многие другие темы. Одна из местных жительниц рассказала, что в пристройке к дому №2 по Парковой расположено кафе. Из заведения раздается громкая музыка, что мешает жильцам дома. Женщина отметила, что пыталась урегулировать конфликт с собственником заведения. Проблема так и не решена. Начальник Территориального управления Дмитрий Кожушко отреагировал на обращение. В ближайшее время он проведет встречу с участием представителей общепита. Против нарушителя могут применить штрафные санкции.