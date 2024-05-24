В Апрелевке состоялся выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: [пресс-служба администрации г.о Наро-Фоминска]
В Апрелевке в рамках формата выездная администрация глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел встречу с жителями.
В мероприятии приняли участие заместители главы округа, депутат Московской областной Думы Александр Баранов и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов. Выездная администрация состоялась 22 мая.
Жители обращались с различными вопросами. Люди заинтересованы не только в улучшении собственных жилищных условий, но и в благополучии своих соседей по дому или улице. В частности, поступило обращение относительно очистки подвала дома № 17 по Комсомольской улице от скапливающейся воды.
«Роман Шамнэ дал поручение присутствующему на встрече руководителю МУП „Водоканал“ произвести промывку труб и ливневой канализации», — проинформировали в Администрации Наро-Фоминского городского округа.
С аналогичной проблемой столкнулись жители 2-й Луговой улицы.
Вследствие поднятия одного из участков дороги близлежащую территорию подтопило.
Обращение граждан принято.
Уже в скором времени по указанному адресу специалисты проведут осмотр территории, чтобы согласовать дальнейшие действия.
Жители сталкиваются с проблемой вывоза мусора с территории городского кладбища.
Глава распорядился информировать посетителей о графике уборки территории.
«До 1-го июля соответствующие информационные стенды будут подготовлены», — сообщили в Администрации округа.
В «кармане» у делового центра «Сириус» находятся фуры, которые были давно припаркованы и в настоящее время не функционируют.
Для решения вопроса будут задействованы сотрудники ГИБДД.
«Глава городского округа дал поручение до 1-го июня подготовить обращение к командиру 10-го батальона ГИБДД, в чьем ведении находится данный участок дороги. При содействии этого подразделения с помощью эвакуатора бесхозный транспорт будет с этой территории удален», — отметили в Администрации.
Администрация Наро-Фоминского городского округа выражает благодарность жителям за их активность, заинтересованность в развитии родного города и умение решать проблемы конструктивно.
Весомый вклад в развитие вносит начальник Территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко, который находит контакт с людьми и реагирует на все поступившие просьбы или предложения.