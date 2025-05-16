В Апрелевке состоялся выездной прием администрации Наро-Фоминского округа

В рамках продолжающейся практики, администрация организовала встречу с главами сельских поселений, поскольку предыдущий подобный формат показал высокую степень востребованности и важности прямого общения с жителями сельской местности.

В ходе нынешней встречи были рассмотрены насущные вопросы, требующие решения для улучшения качества жизни многих людей. В частности, обсуждался вопрос ремонта мостового сооружения в Першино, определенный участок которого подвержен риску затопления в период паводков. Глава Наро-Фоминского городского округа, Роман Шамнэ, дал распоряжение руководителю Территориального управления Апрелевка организовать незамедлительную экспертную оценку состояния участка, определить необходимый перечень материалов и приступить к ремонтным работам в кратчайшие сроки.

Профессиональный подход деревенских старост к своей работе был очевиден, поскольку многие участники приехали на прием не только с описанием проблем, но и с конкретными предложениями по их решению, например, касательно установки детской площадки в деревне Глаголево.

Роман Шамнэ акцентировал внимание на том, что мнения местных жителей будут учитываться при выработке решений по всем вопросам. Кроме того, участники встречи поднимали вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг и решением бытовых проблем. Именно благодаря инициативности деревенских старост администрация округа получает возможность поддерживать непосредственный контакт с жителями, которым не всегда удобно или доступно посещение администрации в Наро-Фоминске. Только объединив усилия и наладив продуктивный диалог, можно добиться комплексного развития сельских территорий и вывести их на качественно новый уровень.