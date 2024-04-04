Телеканал RT получил кадры изучения аптечки медика из «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*), уничтоженного близ границы от Белгородской области. Как выяснилось, помимо стандартного набора в запасе имелись наркотики и психоактивные вещества.

Группировки РДК планировали атаковать Белгородскую область, но в РФ быстро отреагировали на угрозу. Боевиков незаконного движения ликвидировали, а также изъяли у их медика аптечку.

Содержание медицинской сумки впечатляет: большое количество антибиотиков и обезболивающих разных марок. Однако помимо нужных предметов первой помощи, нашли и запрещенные. Среди них психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин. В России они считаются запрещенными: их могут использовать исключительно лицензированные клиники в особых случаях. На Украине же «лекарства» в свободном применении с 2017 года для лечения психических заболеваний.

Бойцам атропин позволяет снижать боль, а также помогает при химических отравлениях. Кетамин используют как мощный подавитель депрессии, боли и страха. Принявшие его боевики РДК буквально не боялись идти на смерть.

Отмечается, что многие препараты, изъятые у бойцов РДК, были произведены в Польше.

Ранее сообщалось, что спонсора РДК ликвидировали на Украине.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России