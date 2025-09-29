Возможная передача американских крылатых ракет Tomahawk вооруженным формированиям Украины создает принципиально новую угрозу для национальной безопасности России. Как отмечает военный аналитик Владимир Прохватилов в комментарии Общественной Службе Новостей, эти высокоточные ракеты большой дальности способны поражать стратегические объекты на всей европейской части страны, включая энергетическую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы.

Особую опасность представляет потенциал применения этого оружия против критически важных объектов. По словам эксперта, реализация таких сценариев способна спровоцировать тотальный энергодефицит и нарушить работу топливно-энергетического комплекса, что усугубит и без того сложную экономическую ситуацию. При этом на фронтовой ситуации ракеты не окажут существенного влияния, поскольку не способны преодолеть сложившуюся линию позиционного тупика.

По словам военэксперта, пересечение этой «красной линии», по оценкам специалиста, неминуемо приведет к прямому военному противостоянию между Россией и странами НАТО. Учитывая концентрацию танковых подразделений альянса у российских границ, эскалация может приобрести неконтролируемый характер. В качестве превентивных мер аналитик рассматривает возобновление ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля, что должно продемонстрировать готовность России к решительным действиям.

Он подчеркнул, что в случае дальнейшего развития конфликта сохраняется вероятность применения тактического ядерного оружия по стратегическим целям или местам сосредоточения войск. По мнению Прохватилова, текущая динамика свидетельствует о неуклонном движении к полномасштабному конфликту с альянсом, где ядерное оружие может быть использовано как последний аргумент сдерживания. Сложившаяся ситуация требует крайней осторожности в принятии внешнеполитических решений всеми вовлеченными сторонами.

Ранее спецпредставитель Трампа заявил о разрешении Зеленскому наносить удары в глубину РФ.