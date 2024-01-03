В Аргентине задержана россиянка, подозреваемая на родине в мошенничестве

Сотрудники полиции Аргентины взяли под стражу гражданку России Людмилу Авдюхину, подозреваемую на родине в совершении ряда серьезных мошеннических действий.

Как пишет La Nación, 37-летняя россиянка была объявлена в международный розыск с обязательным арестом.

«Она разыскивалась за серию афер на $2 млн. Сегодня она была задержана в столице», — говорится в статье.

Отмечается, что в настоящее время посольство России выясняет все обстоятельства ареста Авдюхиной и обсуждает ее возможную экстрадицию в РФ.