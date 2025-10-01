В Армавире стал доступен ВАЗ-2104 с оригинальным покрытием и малым пробегом

В Армавире выставлен на продажу редчайший экземпляр — ВАЗ-2104 2002 года выпуска, с символическим пробегом всего 18 тыс. км. Этот универсал — настоящая находка, ведь за два десятилетия он преодолел расстояние, которое многие авто проезжают за год, сообщил портал 110km.ru.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и классическим приводом на задние колеса. Особую ценность машине придает уникальный сиреневый цвет кузова, сохранивший заводскую покраску без следов перекраски или дефектов.

Отдельного упоминания достойно состояние внутреннего убранства. Как утверждает продавец, в салоне до сих пор чувствуется запах нового авто и машина никогда не использовалась для перевозки габаритных грузов. ВАЗ-2104, несмотря на годы, сохраняет практичность благодаря вместительному багажному отделению объемом 1035 литров.

Автомобиль укомплектован оригинальным ПТС и находится в превосходном состоянии, что делает его привлекательным приобретением для коллекционеров или тех, кому нужен надежный и экономичный транспорт. Стоимость этого раритета составляет 480 000 руб. По современным стандартам, это весьма скромная цена за автомобиль, сохранивший свою аутентичность — небольшой пробег, заводскую покраску и отсутствие серьезной эксплуатации.

Для ценителей «живой» классики, не требующей реставрации, данное предложение может стать идеальным вариантом для повседневного использования.

