В Армавире задержали подростка, который готовил теракт в одном из учебных заведений

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Обвиняемого в подготовке к совершению теракта задержали и взяли под стражу, о чем пишет ФАН

Главк регионального Следственного комитета Российской Федерации сообщил, что сотрудниками ФСБ был задержан несовершеннолетний. Подросток подозревается в подготовке осуществления террористических действий. В частности, он планировал свершить поджог в общеобразовательном учреждении. К слову, неизвестно, была ли это школа.

Сообщается, что подросток самостоятельно изготовил все необходимое для совершения преступления. В сарае хранилась зажигательная смесь и самодельное оружие. До этого стало известно, что другой подросток поджигал лесопарки и леса, из-за чего был задержан волонтером.