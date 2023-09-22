В Армении двое мужчин облили ворота российского посольства краской

Как пишет KP.RU , двое неизвестных бросили в ворота дипломатической миссии пакеты, в которых находилась краска.

Стало известно, что в Армении пара мужчин, личности которых на данный момент, вероятно, не установлены, приблизились к воротам российского посольства и бросили в них пакеты, содержащие краску.

Сотрудник правоохранительных органов сразу же обратил свое внимание на происходящее и решил немедля вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее совершение неправомерных действий в отношении здания дипломатической миссии. Однако вандалы, заметив это, решили поскорее скрыться, уйдя от российского посольства.

Стоит напомнить, что минувшей ночью уже у здания правительства Армении, которое находится в центральной части Еревана, полицейскими были задержаны тридцать человек, принимавших участие в акции протеста.