В Армении приостановлена трансляция Первого канала

В Армении вечером во вторник, 28 мая, по какой-то причине перестал транслироваться российский Первый канал. Об этом сообщает издание РИА Новости .

По данным журналистов, которые приводят слова министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна, в стране перестал транслироваться российский Первый канал. При этом уточняется, что трансляция приостановлена временно.

По предварительным данным местных изданий, Первый канал не выполнил свои договорные обязательства, и задолженность составила, по некоторой информации, за два с половиной месяца. Вещание приостановили ровно до того момента, когда долг будет полностью погашен.