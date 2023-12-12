В Армении угрожают расправой стримеру-трансвеститу из России

Блогеры из Волгограда уже несколько дней провоцируют и испытывают на прочность нервы жителей Еревана.

Треш-блогеры Рыжуля и Юлия Финесс приехали в армянскую столицу, где решили снять серию скандальных роликов. В одном из них молодой человек, который называет себя трансвеститом, оголился прямо в аптеке и совершил крайне непристойное действие с тампоном. Кроме того, он засветил свои половые органы, сообщает v1.Ru.

Помимо этого приезжие стращали продавцов цветов и фруктов. У первого они украли цветы и тут же затоптали на асфальте, а во второго кидались яблоками и апельсинами. Рыжуля выполнял все, что ему говорит Финесс.

Скандальные блогеры успешно привлекли внимание местных жителей: теперь они требуют выдворить россиян из страны и наказать. Некоторые угрожают расправой. На одном из видео армяне уже жестоко проучили девушку, побрив налысо и заставив бить себя головой о стену. Однако не исключено, что данное видео лишь постановка.

В Госдуме РФ уже реагировали на выходки блогеров из Волгограда. Они подняли вопрос о запрете жестокого и аморального контента.