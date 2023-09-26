В Армению из Нагорного Карабаха переехало более 20 тысяч переселенцев

В Армению из Нагорного Карабаха на данный момент переехали уже 20 270 вынужденных переселенцев, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Большинство переселенцев находится в центрах временного размещения. Пока что Ереван нашел жилье для 2850 человек.

Сегодня в Ереване оппозиционный Национальный комитет отменил очередной антиправительственный митинг. Он перенесен на неопределенное время. Как говорится в заявлении, комитет включится в работу по преодолению гуманитарной катастрофы, связанной с исходом беженцев из Нагорного Карабаха.