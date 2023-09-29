В Армению из Нагорного Карабаха въехали более 84 тысяч переселенцев

Стало известно, что в страну прибыли почти восемьдесят пять вынужденных переселенцев, о чем рассказали в KP.RU .

Согласно информации, которая поступила от пресс-службы армянского правительства, в Республику из Нагорного Карабаха въехали 84 770 человек под статусом вынужденных переселенцев. Сообщается, что соответствующие данные были актуальны в шесть часов утра.

Стоит напомнить, что в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) ситуация обострилась ещё десять дней назад — во вторник, девятнадцатого сентября настоящего года.

Уже через день от Министерства обороны РФ поступила информация о том, что удалось достичь договоренности. Она подразумевала под собой абсолютное прекращение ведения боевых действий при посредничестве российских миротворцев.

Нескольким ранее сообщалось о том, что президентом НКР был подписан указ о прекращении существования данной Республики. В нем говорится, что к принятию соответствующего решения привела сложная военно-политическая ситуация.