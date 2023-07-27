«В армии должны быть лучшие люди»: потомственный военный погиб на СВО

Сейчас многие взрослые считают молодое поколение потерянным. Однако все же находятся неординарные и по-настоящему патриотичные люди младшего возраста. Те, которые уверены: если взялся делать дело, делай его на совесть. Среди них был и истинный военный Павел Калинин.

По словам матери Павла Нины, ее сын был очень нестандартным и целеустремленным.

«Он всегда считал, что в армии, медицине и образовании должны быть лучшие люди. Понятно, почему в медицине или в образовании, но вот почему в армии? Он объяснял, что армия защищает свой народ от внешнего врага, и удивлялся, почему это не всем очевидно», — вспоминает Калинина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Павел служил в Северном флоте. Его вдохновил пример отца — ветерана спецназа, дедушки — подполковника в отставке, и дяди, тоже военного. И когда началась спецоперация, несмотря на достаточно молодой возраст, внутренних колебаний у парня не было.

«Мне показалось, он принял взвешенное решение, и очень уверенно сказал: «Все, я пошел, там наши ребята». А желание спасать весь мир у Паши было с детства. Есть ощущение, что он именно для этого пришел на землю», — размышляет Нина.

Как говорит наша собеседница, что в детстве, что в юности от ее сына шла бесконечная забота, помощь окружающим. Это был беспроблемный ребенок, а потом уже и взрослый, с которым людям всегда было легко.

«Не то, чтобы Паша легко шел по жизни: он трудился, усердно учился, и если занимался спортом, то работал на результат. Играл на гитаре, увлекался туризмом. Много лет ходил по маршрутам, и на местности он ориентировался хорошо. Естественно, в дальнейшем это ему пригодилось в профессии», — перечисляет женщина.

По признанию Калининой, молодежь еще не вся потерянная. Для кого-то кумир Моргенштерн*, но для кого-то — нет.

«Началась СВО, и многие сказали: «Я пошел, я буду защищать». И это не высокопарные слова, а четкая позиция: раз так случилось, значит, будем стоять, будем работать. Сын говорил, это миссия мужчин — защищать», — признается Кочеткова.

Павел сражался за страну недолго. Уйдя на фронт в сентябре 2022 года, уже в октябре он получил ранения, не совместимые с жизнью. Калинин умер в московском госпитале 16 октября, не приходя в сознание.

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*В России признан иноагентом